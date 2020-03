Schiphol: wekelijks ruim 200 vluchten naar Verenigde Staten

Wekelijks vertrekken vanaf Schiphol ruim tweehonderd vluchten naar de Verenigde Staten. Samen met luchtvaartmaatschappijen inventariseert Schiphol momenteel wat het afgekondigde inreisverbod betekent voor de vluchten naar Amerika. Dat liet de luchthaven donderdag weten.

Het inreisverbod begint in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een Europees land is geweest, behalve voor Amerikaanse burgers.

„Eerste prioriteit voor vandaag is het informeren van reizigers. Dat is de eerste zorg. Verder zijn we op dit moment aan het inventariseren wat de verdere consequenties zijn. Het raakt natuurlijk het netwerk van Nederland. Daarover zal naar verwachting ook overleg volgen met de overheid,” aldus CEO Dick Benschop.

Schiphol adviseert reizigers die op korte termijn gepland hebben om naar de Verenigde Staten te gaan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.