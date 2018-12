Schiphol waarschuwt voor mogelijke sneeuwval

Vliegtuigpassagiers moeten zondag rekening houden met mogelijke vertragingen door sneeuwval. Schiphol waarschuwt reizigers de website of app van de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol te checken om te kijken of hun vlucht gaat als gepland.

De aangekondigde sneeuw heeft zaterdagavond ons land bereikt. Het KNMI heeft er de zogeheten code geel voor afgekondigd. Zaterdagavond, zo is voorspeld, valt in het zuidwesten (natte) sneeuw en mogelijk ijsregen. Komende nacht breidt de sneeuw zich noordoostwaarts uit over de rest van het land, aldus het KNMI. Er kan een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter, met gladheid als gevolg. Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd.