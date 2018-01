Schiphol verwacht een normale dag op de luchthaven. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat het drukker kan zijn omdat donderdag vanwege de westerstorm veel vluchten werden geschrapt en reizigers werden omgeboekt.

Op het hoogtepunt van de storm lag het vliegverkeer even helemaal zo goed als stil. Rond het middaguur kwamen de vluchten weer langzaam op gang. In het begin van de avond was de capaciteit op de luchthaven weer maximaal.