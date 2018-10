Schiphol verder aan de slag met veiligheid

Schiphol maakt werk van maatregelen die nodig zijn om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. De wijzigingen volgen op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) en een daaropvolgende veiligheidsanalyse van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Schiphol baseert zich ook op eigen onderzoek. Pilotenvakbond VNV reageert kritisch op de plannen.

Het gaat momenteel om ruim dertig maatregelen die in onderzoek, uitvoering of afgerond zijn. Ze richten zich onder meer op het verminderen van incidenten waarbij een persoon, voertuig of vliegtuig zich onbedoeld op een start- of landingsbaan bevindt. Maar er wordt ook gekeken naar het terugdringen van de risico’s die komen kijken bij baanwisselingen en baankruisingen van vliegtuigen.

Zo vindt er momenteel een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om medewerkers van de verkeerstoren, die voertuigen op de grond begeleiden, in dezelfde ruimte aan het werk te zetten met de collega’s die taxiënde vliegtuigen bijstaan. Dit om de kans op ongelukken te verkleinen. Ook wordt gekeken hoe de inzet van voertuigen op de grond effectiever kan, terwijl ook verdere digitalisering moet helpen de luchthaven veiliger te maken.

Verder wordt de parkeermogelijkheid voor vliegtuigen langs de Zwanenburgbaan uitgebreid. Dit voorkomt onder meer baankruisingen. Eerder was al bekend dat er een extra taxibaan komt op het viaduct over de A4. Daardoor geldt per baan nog maar één rijrichting.

Volgens VNV zijn bij de verbeterplannen nog steeds kostenbeheersing en groei de grootste prioriteit, en niet de veiligheid op Schiphol. De pilotenbond laakt ook samenstelling van de groep partijen die tot de verbeterplannen is gekomen. Dat zijn „exact dezelfde partijen en dezelfde personen” die zich voorheen over veiligheid bogen. Kritische geluiden van piloten zijn volgens de VNV niet gehoord.

De OvV stelde eerder dat Schiphol niet verantwoord kan doorgroeien zonder dat ingrijpende maatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen.