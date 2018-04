Schiphol uitgerust met bloedverliesremmers

Bedrijfshulpverleners van luchthaven Schiphol worden uitgerust met tourniquets. Deze knevelverbanden moeten voorkomen dat levens verloren gaan door ernstig bloedverlies, bijvoorbeeld na een incident zoals een aanslag. De bloedverliesremmers komen in de standaarduitrusting te liggen, naast de AED’s (defibrillatoren).

Een woordvoerder van Schiphol bevestigde vrijdag berichtgeving hierover in De Telegraaf.

De zogenoemde ‘Stop de Bloeding-set’ met bijbehorende cursus om dit soort levensreddende instrumenten te gebruiken, is ontwikkeld door Leo Geeraedts, traumachirurg in het VUmc. Hij deed dat naar aanleiding van de aanslag op vliegveld Zaventem in België. Hij hoopt dat het gebruik van de tourniquets deel gaat uitmaken van de EHBO-cursus.