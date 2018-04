Schiphol onderzoekt oorzaak stroomstoring

Technici op Schiphol onderzoeken wat er op de luchthaven mis is gegaan na de grote stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. Schiphol werd niet rechtstreeks getroffen, maar er was toch sprake van een storing in de inchecksystemen.

„Het is nu nog te vroeg om te zeggen, wat er is gebeurd. We zijn dat aan het onderzoeken. De grootste zorg voor ons is nu dat de reizigers op hun bestemming aankomen. Alles draait weer, maar we merken nog wel de naweeën. Dat zal nog wel de hele dag het geval zijn. Reizigers moeten daarom ook de hele dag de status van hun vlucht in de gaten houden”, aldus een woordvoerder.

De luchthaven beschikt over een noodaggregaat, maar het kostte tijd om de systemen weer op gang te krijgen. Schiphol is ook niet bezig met het mogelijk verhalen van de schade. „Daar is het nu nog te vroeg voor.” Volgens Schiphol is de omschakeling naar de noodsystemen voor de diverse processen „direct in werking getreden. Op- en terugschakelen naar noodstroom heeft impact op je operationele en IT-systemen. Het kost tijd voordat alles weer volledig operationeel is. Gecombineerd met de grote drukte in verband met de meivakantie heeft dat een sneeuwbaleffect gehad en daarmee direct gevolgen op het verloop van de dag”, stelt de luchthaven. Het hele proces wordt later geëvalueerd.

Netbeheerder TenneT gaf eerder zondag aan dat de storing op Schiphol mogelijk het gevolg is van een spanningsdip die dan weer door de stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost werd veroorzaakt: „Grote kans dat deze dip een indirect gevolg is van de stroomstoring bij TenneT”, aldus de zegsvrouw. TenneT heeft contact met Schiphol gehad over de zaak. „We moeten checken of de problemen op Schiphol echt het gevolg zijn van die spanningsdip. En of dit iets is waar ze zich zelf tegen moeten wapenen of dat het aan TenneT ligt.”

Reizigers die menen recht te hebben op compensatie moeten zich hiervoor bij hun luchtvaartmaatschappij melden.