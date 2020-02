Schiphol neemt extra maatregelen tegen stikstofuitstoot

Schiphol neemt extra maatregelen om de stikstofuitstoot op en rond de luchthaven terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar de uitstoot van het vliegverkeer, maar ook naar die van het verkeer van en naar Schiphol en van de activiteiten op de luchthaven zelf.

Aanleiding is een recent rapport van de commissie-Remkes, die voor het kabinet in kaart heeft gebracht wat er nodig is om de natuur in Nederland beter te beschermen tegen de neerslag van schadelijke stikstofoxiden. De luchtvaart speelt daarin een beperkte rol maar moet wel bijdragen, concludeerde Remkes.

Schiphol-topman Dick Benschop onderschrijft die conclusie. „Ons doel is dat onze luchthavens in 2030 vrij zijn van uitstoot”, zegt hij. Daar wordt volgens hem al langer aan gewerkt, maar Schiphol neemt ook een aantal nieuwe maatregelen.

Zo worden alle gates voorzien van walstroom, zodat vliegtuigen die er geparkeerd staan de eigen motoren niet meer hoeven te laten draaien. Verder moeten laadpunten voor koeltrucks en hybride vrachtwagens de uitstoot helpen verminderen, net als pushbacktrucks die rijden op elektriciteit of waterstof.

Schiphol probeert al langer te stimuleren dat passagiers met elektrische bussen en taxi’s van en naar de luchthaven reizen. Ook wordt al gewerkt aan verbetering van het treinstation, waar ook als het aan Schiphol ligt op termijn meer internationale treinen gaan rijden.

Voor de langere termijn pleit Schiphol voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar de luchthaven. Ook ijvert het bedrijf voor directe spoorverbindingen naar Lelystad Airport en Eindhoven Airport.

Verduurzaming van het vliegverkeer zelf is volgens Benschop een opgave voor de hele sector. Schiphol kijkt daarbij onder meer naar verbetering van vliegprocedures, zodat toestellen met minder motorvermogen aanvliegen. Ook pleit Schiphol voor efficiënter gebruik van het luchtruim.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) komt binnenkort met plannen voor de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Vorig jaar kondigde zij al aan dat groei voortaan pas wordt toegestaan als de sector eerst zorgt voor minder overlast voor omwonenden en minder belasting voor milieu en klimaat.