‘Schiphol moet naar 385.000 vluchten na coronacrisis’

Schiphol moet na de coronacrisis toe naar maximaal 385.000 vliegtuigbewegingen. Daar pleiten de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) en de Bewoners Omgeving Schiphol voor. Voor de uitbraak van het virus lag het plafond van vliegtuigbewegingen nog op 500.000 met zicht op groei, maar volgens de bewonersorganisaties kunnen er 115.000 ‘overbodige’ vluchten vanaf. Zij roepen het kabinet en de Tweede Kamer op in het coronaherstelplan een nieuw maximum vast te leggen.

De WTL heeft gekeken of alle 327 bestemmingen in het Schiphol-netwerk noodzakelijk zijn. „Het kabinet ziet de luchtvaart als noodzakelijk middel voor mondiale bereikbaarheid van internationaal handelende organisaties. Die noodzaak blijkt uit de miljoenen euro’s handel per bestemming. Conclusie: met 30 procent van de bestemmingen wordt geen of zeer weinig handel gedreven.” De organisaties stellen ook dat goedkope vluchten met „bovenmatig Europees massatoerisme” ons land ook weinig opleveren en juist voor overlast zorgen in Amsterdam.

Naast minder hinder levert minder vluchten ook iets op voor het milieu, zeggen de bewonersorganisaties. „De CO2-uitstoot kan in 2030 tot de helft teruggebracht zijn van die in 2019. Dat is volgens het akkoord van Parijs pas echt groen.”