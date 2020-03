Schiphol krimpt in tot ‘Kern-Schiphol’

Schiphol krimpt vanaf vrijdag in tot wat de luchthaven zelf noemt ‘Kern-Schiphol’. Dat betekent dat de faciliteiten voor vertrekkende reizigers in afgeslankte vorm verdergaan.

Inchecken kan alleen nog in de vertrekhallen 2 en 3. Reizigers naar een Schengenland gaan dan door het tijdelijke securityfilter nabij vertrekhal 1, de overige reizigers door het securityfilter bij vertrekhal 2. ‘Achter de douane’, zoals de paspoortcontrole in de volksmond heet, blijven lounge 1, 2 en 3 voorlopig in gebruik en zijn op de H-pier na alle pieren nog open.

Door de coronacrisis is het vliegverkeer zo goed als stil komen te liggen. De afgelopen dagen waren er bijna 80 procent minder reizigers en 75 procent minder vliegbewegingen op Schiphol. Mogelijk kan de luchthaven nog verder inkrimpen, als de actualiteit daar om vraagt. Maar „we blijven altijd open: voor de passagiersvluchten die nog steeds aankomen en vertrekken, maar ook voor repatriëring, vrachtverkeer, hulpdiensten en uitwijkende vliegtuigen”, aldus Schiphol.