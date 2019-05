Schiphol en A’dam: kom alleen indien nodig

Mensen die dinsdag niet strikt noodzakelijk op de luchthaven Schiphol moeten zijn, moeten ook niet komen. Ook Amsterdam adviseert mensen hun komst uit te stellen, in verband met de aangekondigde staking in het openbaar vervoer.

Ondanks de uitspraak van de rechter dat er treinen moeten rijden van Amsterdam Centraal naar Schiphol en omgekeerd, wordt toch grote drukte verwacht in de omgeving van de luchthaven. "Er is zeer beperkt treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam om de reizigersdruk op Schiphol te ontlasten’’, meldt Schiphol. "Het gaat om vier treinen per uur in plaats van de gebruikelijke 25 treinen per uur. Verder is er geen openbaar vervoer." Amsterdam zegt iets soortgelijks: "Reis dinsdag niet richting Schiphol en Amsterdam wanneer het niet nodig is. We raden reizigers aan om hun reis uit te stellen."

Schiphol gaat dinsdag extra medewerkers, onder wie kantoorpersoneel, inzetten om de drukte op te vangen. De gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zorgen voor extra verkeersregelaars. De Koninklijke Marechaussee zet extra motorrijders in voor de verkeersveiligheid rondom Schiphol. Ook is extra personeel aanwezig in verband met de openbare orde.