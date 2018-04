Schiphol draait weer volgens schema

Op de luchthaven Schiphol draait alles weer volgens schema. „De processen lopen en de capaciteit is weer maximaal”, zegt een woordvoerder. Eerder zijn veel inkomende vluchten tegengehouden maar dat is niet meer nodig.

Wel wordt het zondagavond erg druk, maar dat was al verwacht, in verband met de meivakantie. Reizigers kunnen het beste nog wel tevoren goed hun vlucht in de gaten houden. Omdat luchtvaartmaatschappijen maandag inhaalvluchten hebben ingepland, kan hier en daar wat lichte vertraging ontstaan, zegt de Schiphol-woordvoerder.

Volgens hem zijn de luchtvaartmaatschappijen druk bezig om de vluchten die zondag zijn geannuleerd maandag opnieuw in te plannen.