Schiphol draait weer bijna op volle toeren

Schiphol draait weer zoals het hoort. Vanwege de westerstorm werden zo’n 320 vluchten geannuleerd en in de ochtend lag het vliegverkeer even helemaal zo goed als stil. Er kon nog mondjesmaat gestart en geland worden. Sinds het middaguur konden de vluchten langzaamaan weer vertrekken en landen en aan het begin van de avond was de capaciteit volgens de luchthaven weer maximaal.

Op diverse plekken op de terminal van Schiphol waren dakplaten losgewaaid waardoor reizigers geen gebruik konden maken van de entree van de vertrekhallen 1 en 2. Na een check van de brandweer werd de ingang aan het eind van de middag vrijgegeven. Ook de H-pier was uit voorzorg gesloten, maar nadat het dak was veiliggesteld was hij vanaf 18.00 uur weer beschikbaar.

In de ochtend weken veel vluchten uit naar andere luchthavens. Enkele vliegtuigen moesten een doorstart maken, omdat ze door de harde wind niet konden landen.

Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging en krijgen het advies de actuele informatie over hun vlucht goed in de gaten te houden.

Schiphol verwacht vrijdag een normale dag, maar het kan wel drukker zijn op de luchthaven doordat veel mensen hun vlucht moesten omboeken.