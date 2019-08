Schiphol: aanbesteding terminal in 2020

Schiphol wil de aanbesteding van de bouw van de nieuwe terminal in 2020 afronden. Pas dan volgt een definitieve planning en zal bekend zijn wanneer de terminal opengaat. Dat zegt de luchthaven in een reactie op berichtgeving in De Telegraaf, die meldt dat de nieuwe hal pas in 2026 in gebruik wordt genomen.

De krant zegt inzage te hebben gehad in een document voor aannemers die willen inschrijven op het miljardenproject. Daarin zou staan dat de terminal in de herfst van 2025 wordt opgeleverd, maar daarna volgen nog enkele maanden waarin systemen moeten worden getest.

„We kunnen op dit moment geen jaartal noemen”, stelt een woordvoerder van Schiphol. Om reizigers voldoende ruimte te kunnen blijven bieden zijn er al enkele projecten, zoals de tijdelijke vertrekhal die nu in gebruik is.