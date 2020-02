Schip verliest containers ten noorden van Ameland

Het schip OOCL Rauma heeft ten noorden van Ameland vijf containers verloren. De Kustwacht meldt dat in een container papier zit. Het is nog niet bekend wat de inhoud van de andere vier containers is.

Het schip was vertrokken uit de haven van Kotka (Finland) en is op weg naar Rotterdam. De OOCL Rauma voer 43 kilometer boven Ameland toen het bij de Kustwacht het verlies van de containers meldde.

De Kustwacht stuurt het hulpschip ETV Guardian naar de plek waar de OOCL Rauma de containers heeft verloren. Ook zet de Kustwacht een vliegtuig in om de containers te vinden.