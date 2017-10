Schip klem onder brug kanaal Groningen

Een vrachtschip is dinsdag op het Van Starkenborghkanaal bij het Groningse Noordhorn vast komen te zitten onder een hefbrug. Er is niemand gewond geraakt.

De politie doet onderzoek. Volgens de eerste bevindingen lijkt het erop dat de brug naar beneden is gezakt toen het schip eronderdoor wilde varen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Het kanaal is gestremd voor de scheepvaart. De brug is afgesloten voor wegverkeer, dat wordt omgeleid. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren.

De brug bij Noordhorn werd begin augustus in gebruik genomen.