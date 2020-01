Schilderijen Albert Cuyp na twee eeuwen terug in Nederland

Drie werken van Albert Cuyp komen voor het eerst in meer dan twee eeuwen naar Nederland. Het gaat om IJsgezicht bij Dordrecht (ca. 1655), een paneel met een panoramisch landschap in de buurt van Elten waarin een tekenaar naast zijn paard zit (1652) en een gezicht op het Nijmeegse Valkhof (ca. 1658). De werken worden uitgeleend aan het Dordrechts Museum door de eigenaren, de hertog en hertogin van Bedford.

Het Dordrechts Museum stelt de schilderijen vanaf september tentoon ter ere van de vierhonderdste geboortedag van Dordtenaar Albert Cuyp (1620-1691). Het museum doet daarmee zijn voordeel met de grootschalige renovatie van Woburn Alley, het landhuis van de Bedfords. De hertog zegt het prachtig te vinden dat de schilderijen tijdens de renovatie weer even terug zijn in Cuyps thuisstad. Omdat Cuyp met zijn landschappen een grote invloed had op Britse landschapsschilders, waaronder Thomas Gainsborough (1727-1788), William Turner (1775-1851) en John Constable (1776-1837), zal dat het centrale thema van de expositie zijn. De tentoonstelling is te bezoeken van 27 september dit jaar tot 14 maart 2021.