Schilderij Renoir verkocht op TEFAF

Nog voordat de kunstbeurs TEFAF in Maastricht is begonnen, is al een van de topstukken verkocht. Het is het schilderij ‘Femme Nue Couchée (Gabrielle)’, een liggend naakt van Pierre-Auguste Renoir uit 1903. Een particuliere verzamelaar heeft het doek gekocht, maar voor welk bedrag wil de koper niet prijsgeven.

De vorige keer dat het schilderij van eigenaar wisselde, op een veiling van Christie’s in 2010, werd er een kleine 9 miljoen euro voor neergeteld.

De geportretteerde vrouw Gabrielle Renard, was eerst het kindermeisje van de familie Renoir. Later was ze vaak model voor de kunstenaar. Het schilderij blijft tijdens de beurs gewoon te zien.

TEFAF gaat zaterdag open voor het publiek en duurt tot en met zondag 24 maart.