Schikking over erfenis vermoorde goudhandelaar

De nabestaanden van de in 2017 doodgeschoten Zandvoorste goudhandelaar Hennie Schipper hebben afstand gedaan van de erfenis, om strafvervolging wegens witwassen en valsheid in geschrift te voorkomen. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om crimineel vermogen, dat onder meer bestond uit luxegoederen zoals sieraden, een boot en een auto, met een totale waarde van ruim 400.000 euro.

Schipper werd op 17 juli 2017 doodgeschoten door een zakenpartner die hij zou hebben afgeperst. De schutter is veroordeeld. Na de moord is er onderzoek gedaan naar het vermogen van Schipper. Legale inkomsten dekten de waarde daarvan niet.

Uit het onderzoek bleek tevens dat Schipper actief was als organisator van illegale gokpraktijken, waarbij sprake was van dwang, afpersing en witwasconstructies, aldus het OM. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij drugshandel. De weduwe van de man moet van zijn criminele activiteiten hebben geweten of moet daar vermoedens over hebben gehad, aldus het OM. Justitie stelt ook dat Schipper een dominante man was en dat zijn vrouw niet of nauwelijks vragen kon stellen over de herkomst van hun vermogen.

Geconfronteerd met de onderzoeksresultaten heeft de weduwe vrijwel direct aangegeven afstand te willen doen van de gehele criminele erfenis, aldus het OM. Twee meerderjarige kinderen hebben daarmee ingestemd.