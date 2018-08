Schikking in zaak om witwassen via kiprollade

De 77-jarige man die eerder dit jaar werd veroordeeld voor het witwassen van miljoenen euro’s via zijn vleesbedrijf in Roermond, heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM). Hij deed dat in de ontnemingszaak die tegen hem liep. De man, Hennie van R., heeft nu het hoger beroep dat hij had ingesteld tegen zijn straf ingetrokken, zo meldt het OM.

De man werd door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij had toegegeven dat hij contant geld had verpakt in kiprollades die naar de Antillen werden gesmokkeld. Dat werd in 2015 ontdekt door speurhonden. Het is niet bekend waar het geld vandaan kwam.

Afgesproken is dat het OM ruim 1,1 miljoen euro ontvangt van Van R. Dat is volgens Justitie het voordeel dat de man, die in België woont, had opgestreken. Er lag beslag op geld en goederen ter waarde van ruim acht ton. De man doet daarvan afstand en betaalt daarnaast nog eens drie ton aan Justitie.