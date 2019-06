‘Schijtlijster Trofee’ voor minister Wiebes

De ‘Schijtlijster Trofee’ van het consumentenprogramma Kassa is dit jaar voor Eric Wiebes. De prijs is in het leven geroepen voor bedrijven en personen die geen verantwoording willen afleggen voor de camera of in de studio. De minister van Economische Zaken en Klimaat kreeg met afstand de meeste stemmen van het Kassapubliek, aldus het programma.

Wiebes werd genomineerd voor de prijs toen hij in december verstek liet gaan bij een uitzending van Kassa over energiebelasting. In totaal 71,1 procent van de stemmers vindt dat Wiebes als verantwoordelijk minister over dit onderwerp aan had moeten schuiven in het consumentenprogramma.

Naast Wiebes waren Rabobank en ING (beide 11,9 procent), Crédit Agricole (3,5) en Beschuitje.nl (1,6) genomineerd.

Wiebes heeft de prijs volgens Kassa op het Binnenhof in Den Haag in ontvangst genomen. Volgens Wiebes was drukte de reden dat hij in december niet aanwezig was.

Vorig jaar was de trofee voor pensioenfonds ABP.