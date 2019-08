Schietspellen op terroristenafdeling Vught

Gevangenen op de terroristenafdeling in Vught hebben in hun cel schietspellen kunnen spelen. Tien games zijn weggehaald. Het gaat onder meer om Grand Theft Auto, Brothers in Arms en Halo 4.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen na berichtgeving door De Telegraaf. De krant had signalen ontvangen dat gedetineerden in de terroristenafdeling schietspellen speelden en stelde daar vragen over aan de gevangenis. Die hield daarop een inspectie en besloot de games te verwijderen.

In Nederland komen verdachten van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf terecht op een terroristenafdeling (TA) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Naast Vught is er een terroristenafdeling in Rotterdam.