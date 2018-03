Schietpartij woonwagenkamp Eindhoven raadsel

Een 37-jarige man uit Eindhoven is gewond opgenomen in een ziekenhuis na een schietincident zondagochtend in alle vroegte. De politie kreeg de melding dat er was geschoten in een woonwagenkamp aan de Kasteellaan in Eindhoven. Er zouden meerdere schoten zijn afgevuurd.

Agenten vonden op de locatie wel bloedsporen, maar geen slachtoffer. Het slachtoffer meldde zich korte tijd later bij een ziekenhuis. Hij had een aantal schotwonden en is buiten levensgevaar.

De politie zoekt nog naar de dader en probeert uit te vinden wat er precies is gebeurd.