Schietpartij op strand Amsterdams park, een persoon zwaar gewond

Een persoon is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt door een schietincident op een druk bezocht Amsterdams strandje in park De Oeverlanden. Er werd rond 16.25 uur geschoten, de schutter is nog voortvluchtig, aldus een zegsman van politie. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een signalement van de schutter verspreid: hij is tussen de 20 en 30 jaar, heeft zwarte krullen en een sikje. Hij heeft een mager postuur en draagt een zonnebril en een hoed, een blauwe zwembroek en heeft een tasje om. Wat de aanleiding voor het schieten is geweest, is onduidelijk

Het park en het strandje liggen aan de Nieuwe Meer in de buurt van het Amsterdamse Bos.