Schietpartij Katendrecht mogelijk vergismoord

De dodelijke schietpartij op de Rechthuislaan in oktober was mogelijk een vergismoord. „Met alle op dit moment beschikbare informatie lijkt het steeds aannemelijker dat niet Dairon ‘Dajo’ Alberto, maar een ander het eigenlijke doelwit van de schietpartij was”, meldt de politie.

Onder meer Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond hebben aandacht besteed aan de schietpartij eind oktober. Dat leverde ongeveer vijftien tips op.

Bij de schietpartij zijn tientallen kogels vlak achter elkaar op straat afgevuurd, vermoedelijk met automatische wapens. Daarbij werden ook een café en geparkeerde auto’s geraakt. De 32-jarige Rotterdammer overleefde het niet. Buurtbewoners spraken al vrij snel over een vergismoord.

Op videobeelden is te zien dat de dader gericht op een groepje mensen schiet. Het slachtoffer wordt door de op hem af lopende dader van dichtbij doodgeschoten. „Wat opvalt, is dat de dader direct daarna ook nog op twee andere wegvluchtende mannen schiet”, meldt de politie. Daarom concludeert het onderzoeksteam dat het aannemelijker is dat het slachtoffer niet het doelwit was. Wie dan wel en waarom, kan de politie nog niet zeggen. De politie weet wie de vrienden zijn bij wie Dairon die avond stond, maar geen van hen is bereid een verklaring af te leggen.

De dader wist te ontkomen, waarschijnlijk is hij achter op een scooter gesprongen. Kort na het voorval werd op de Schulpweg, eveneens in Rotterdam-Zuid, een brandende scooter gevonden.