Schietpartij bij supermarkt in VS eist 6 doden

Bij een schietpartij bij een joodse supermarkt in Jersey City in de Amerikaanse staat New Jersey zijn dinsdag zes mensen omgekomen, onder wie een politieagent en twee schutters.

De situatie duurde meerdere uren, omdat de schutters bleven schieten. Volgens de politie zijn er honderden kogels afgevuurd, en vielen alle doden door geweervuur van de twee verdachten. Er is, aldus een woordvoerder van de politie, geen sprake van een terroristische daad.

Lokale media meldden dat de confrontatie tussen schutters en politie begon op of nabij een begraafplaats en het gevolg was van een undercoveractie in een onderzoek naar meerdere moorden.