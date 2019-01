Schietpartij bij conflict in Maastricht

De politie onderzoekt een conflict tussen meerdere mensen in Maastricht, waarbij zou zijn geschoten. Een man zou bovendien tientallen meters zijn meegesleurd door een auto. Er zijn vooralsnog geen gewonden gevonden.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat er een auto is weggereden van de plek van het conflict aan de Brusselseweg en dat die mogelijk iemand tientallen meters heeft meegesleurd. Het is niet bekend of deze persoon verwondingen heeft opgelopen. De politie wil hem wel heel graag spreken.

Naar de auto en inzittenden wordt nog gezocht.