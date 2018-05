In de Peperstraat in Delft is dinsdagochtend rond 04.00 uur een schietincident geweest. De politie zette de omgeving af en doet onderzoek. Een woordvoerder kon nog geen nadere informatie geven.

Volgens Omroep West gaat het om de beschieting van twee winkelpanden in het centrum. De gevel van een coffeeshop en een naastgelegen zonnestudio zouden onder vuur genomen zijn. Ooggetuigen zouden zeker 25 kogelhulzen op straat hebben zien liggen. Er zouden geen gewonden gevallen zijn.