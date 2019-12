Schiet- en steekpartij in Limburg

Door een schietpartij bij een uitgaansgelegenheid in het Limburgse dorp Beek is in de vroege woensdagochtend iemand gewond geraakt. Het letsel zou niet erg zijn, aldus een woordvoerder van de politie. Nadere bijzonderheden over de schietpartij aan de Middelweg ontbreken nog.

Op de Tiendstraat in Nuth raakte woensdagochtend vroeg iemand gewond door een steekpartij. Na het conflict in het Limburgse dorp hield de politie een verdachte aan.

De politie spreekt overigens van een rustige nieuwjaarsnacht in Limburg, afgezien van enkele incidenten. Zo waren er in de uitgangscentra van Venlo en Weert enkele vechtpartijtjes.

In het uitgaanscentrum in Beek deed zich ruim een maand geleden overigens ook al een schietpartij voor. Daardoor raakte een Duitse man lichtgewond. Toen was er sprake van een uit de hand gelopen ruzie tussen twee groepen.