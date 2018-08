Schiermonnikoog weer online

Schiermonnikoog is weer online. Volgens provider Kabelnoord werkt een tijdelijke oplossing, namelijk een omleiding vanaf het vasteland. Het Waddeneiland kon sinds zaterdagmiddag niet via de kabel internetten, tv kijken en vast bellen. Mobiele telefonie en mobiel internet werkten wel gewoon.

Het is een ingewikkelde klus om de kabel, die in de zeebodem ligt, te vervangen. Daarom kwam er maandag eerst een tijdelijke oplossing: monteurs leidden de communicatie om via een andere kabel onder de Waddenzee.