Schiermonnikoog nog steeds deels „plat”

Ook maandag is KPN bezig om Schiermonnikoog weer aangesloten te krijgen op het communicatienetwerk. Door een defecte glasvezelkabel kunnen de bewoners en toeristen sinds zaterdagmiddag niet via de kabel internetten, tv kijken en vast bellen.

Het is een ingewikkelde klus om de kabel, die in de zeebodem ligt, te vervangen. Daarom komt er maandag of dinsdag eerst een tijdelijke oplossing: monteurs gaan de communicatie omleiden via een andere kabel onder de Waddenzee die het eiland verbindt met het vasteland.

Door de kapotte kabel lopen diensten van kabelbedrijf Kabel Noord. Mobiele telefonie en mobiel internet werken wel gewoon op het eiland, want dat loopt via de kabel die nog wel intact is.