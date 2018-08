Schiermonnikoger: Storing moet niet te lang duren

Bewoners van Schiermonnikoog zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de internetstoring op het Waddeneiland. Sinds zaterdagmiddag kunnen zij niet door een defecte glasvezelkabel niet via de kabel internetten, pinnen, tv kijken en vast bellen.

Ondernemer Dorine Borkent runt een bed & breakfast en een watersportwinkel op Schiermonnikoog. Bij beide ondernemingen loopt zij door de storing inkomsten mis. „In de winkel hadden we zaterdagmiddag een grote klant. Toen die wilde betalen, kon dat niet omdat het pinapparaat het niet deed. De klant zei dat hij even later terug zou komen om het nog eens te proberen, maar dat is niet gebeurd. Die inkomsten zijn we dus misgelopen.”

Bij de bed & breakfast is het probleem dat Borkent geen boekingen ziet binnenkomen. „Dit moet niet te lang gaan duren, de hele middenstand heeft er last van. Ik ben het sowieso verbaasd dat een storing meer dan twee dagen lang kan aanhouden. Nu merken we hoe afhankelijk we zijn van internet.”

Niet iedere ondernemer lijkt last te hebben van de storing. „Bij onze overburen, de Tox Bar, kunnen klanten wel gewoon pinnen”, zegt Borkent. „Waarschijnlijk heeft de overbuurman een andere provider.” Borkent schat dat ongeveer 80 procent van het eiland klant is van kabelbedrijf Kabel Noord, die eigenaar is van de glasvezelkabel waar een breuk in zit.”

Het is een ingewikkelde klus om de kabel, die in de zeebodem ligt, te vervangen. Daarom komt er maandag of dinsdag eerst een tijdelijke oplossing: monteurs gaan de communicatie omleiden via een andere kabel onder de Waddenzee die het eiland verbindt met het vasteland.

Door de kapotte kabel lopen diensten van kabelbedrijf Kabel Noord. Mobiele telefonie en mobiel internet werken wel gewoon op het eiland, want dat loopt via de kabel die nog wel intact is.