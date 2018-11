Schiedamse: baby was dood bij geboorte

De 20-jarige moeder uit Schiedam van de baby die in april in een vuilniszak op het balkon werd gevonden, zegt dat haar kind dood was geboren. Voor de rechter in Rotterdam vertelde ze vrijdag dat ze in de nacht van 30 op 31 januari op de grond in de woonkamer was bevallen, terwijl haar moeder en broer elders in het huis lagen te slapen.

De vrouw wordt ervan verdacht dat ze het kind, dat ze Jay heeft genoemd, bij of kort na de geboorte heeft gedood of in hulpeloze toestand heeft gebracht en het lijkje heeft verborgen.

Zelf zegt ze dat ze direct na de geboorte op slag verliefd was op het volgroeide kind en eerst niet merkte dat hij niet leefde. Toen ze doorhad dat het niet goed was, heeft ze geprobeerd hem te reanimeren. In ‘totale paniek’ heeft ze uiteindelijk het kind in een vuilniszak op het balkon gelegd, waar hij werd gevonden op de eerste mooie voorjaarsdag.