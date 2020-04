Schiedams museum wil stad troosten en kunstenaars helpen

Het Stedelijk Museum Schiedam roept kunstenaars in de eigen stad op om ‘troostkunst’ te maken, met name in verband met de coronacrisis. De inzendingen komen op posters in de hele stad te hangen.

„Op die manier wil het museum kunstenaars die hun inkomen terug zien lopen, een steuntje in de rug geven en tegelijkertijd iets doen voor de bewoners”, aldus een woordvoerster van het museum.

Het project Troostkunst uit Schiedam is een samenwerking met het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen.