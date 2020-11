Schiedams museum laat kunstwerken logeren bij stadsgenoten

Het Stedelijk Museum Schiedam, wegens werkzaamheden gesloten, laat vier van zijn kunstwerken de komende maanden logeren bij inwoners van de stad. Het gaat om werken van Jaap Nanninga, Piet van Stuivenberg, Sarah van der Pols en Jan Maarten Voskuil.

Telkens krijgen vier mensen een week lang één van de kunstwerken in huis, daarna gaan ze weer voor een week naar vier anderen. Voor de logeerpartij krijgen de deelnemers een dagboek, waarin ze kunnen schrijven over hun ervaringen met de ‘gast’.

Het initiatief, met de titel ‘Kunstlogé, uit het museum, in je huis’, is genomen omdat de gemeente het museumgebouw renoveert. „Onze kunst is van alle Schiedammers. Omdat je het werk nu niet kunt zien, komen we op deze manier naar je toe. We hopen dat de Kunstlogés bij allerlei soorten mensen in huis komen. Ook bij Schiedammers die niet zo snel over de drempel van het museum stappen”, zegt stadsprogrammeur Dorien Theuns.

Het gaat om kwetsbare kunstwerken, waarvan er twee meer dan zeventig jaar oud zijn. Het museum brengt de Kunstlogés zelf en hangt ze ook zelf op. Alle gastheren en -vrouwen krijgen een handleiding hoe de werken met zorg te behandelen.