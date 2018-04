Schiedammers vinden babylijkje op hun balkon

Bewoners van een flatwoning in de Stationsstraat in Schiedam hebben zaterdagmiddag de stoffelijke resten van een pasgeboren baby op hun balkon gevonden. Daarna waarschuwden ze de politie. Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden.

De politie kon niet zeggen of het om een jongen of een meisje gaat. Ook weet de politie niet wie de vader en moeder van het kindje zijn. De ouders worden dringend verzocht zich te melden. De politie maakt zich met name zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig. Verder is onduidelijk hoelang het kindje op het balkon heeft gelegen voordat het werd gevonden.

Na de vondst van de baby begonnen forensisch rechercheurs een uitvoerig onderzoek in en rond het balkon. Ze spraken met omwonenden en maakten een 3D-scan van het balkon. De bewoners die het kindje hebben gevonden, zijn als getuigen op het politiebureau gehoord. Ook is voor het onderzoek uit voorzorg de inhoud van een vuilniscontainer veiliggesteld.