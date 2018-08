„Scheveningseweg moet ogen als in 17e eeuw”

In Den Haag en Scheveningen hebben velen er goed de smoor over in: meer dan honderd bomen langs de historische Scheveningseweg zijn omgehakt. Er waren er ziek, maar het moest volgens de gemeente ook vanwege problemen met de tram. De ene procedure na de andere werd gevoerd, maar de kaalslag langs de historische en groene verbinding tussen Den Haag en de zee heeft al grotendeels plaatsgehad.

De rust is echter nog lang niet weergekeerd. De Nederlandse Tuinenstichting heeft bezwaar ingediend tegen de plannen om de laan te herbeplanten met vijf soorten bomen. Zij wil dat er dezelfde bomen komen, zodat het totaalbeeld zoveel mogelijk klopt met het oorspronkelijke ontwerp van de weg uit de 17e eeuw. Dat ontwerp wordt aan Constantijn Huygens (1596-1687) en zijn tijdgenoot landmeter Johan van Swieten toegeschreven.

Welke boomsoort er komt is vers twee voor de stichting, maar vijf soorten vindt ze echt een slechte zaak: „De variatie in boomhoogte, kroonvorm, bladkleur en kroondichtheid van deze soorten maakt dat het toekomstige beeld van de weg niet uniform en continue zal zijn.” Daarmee wordt geen recht gedaan aan de cultuurhistorische waarde van de weg, stelt de stichting.

Niet dat er nu nog allemaal dezelfde bomen stonden, maar de herbeplanting is volgens de club een goede kans om terug te gaan naar de originele uitgangspunten. Op documenten uit de 17e eeuw staan dezelfde bomen getekend, al is niet duidelijk wat voor soort. Bij de gemeente was aanvankelijk ook een voorkeur voor uniformiteit en ook een architectenbureau tekende weer dezelfde bomen in, zegt een woordvoerder van de Tuinenstichting. Maar nu wordt er in de laatste plannen dus gewag gemaakt van twee soorten iepen, twee soorten linden en een esdoorn. „Dat zien we veel, dat het ecologische aspect en diversiteit de doorslag krijgen, terwijl er ook oog moet zijn voor de cultuurhistorie”, aldus Willem Verhoeven.

De Scheveningseweg, die loopt van het Vredespaleis tot bijna het strand, vindt zijn oorsprong al in de Romeinse tijd.