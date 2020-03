Scheveninger veroordeeld tot boete voor mishandelen persfotograaf

De politierechter in Den Haag heeft een 51-jarige man uit Scheveningen veroordeeld tot een geldboete van 500 euro vanwege mishandeling van een persfotograaf eind december vorig jaar. De fotograaf deed verslag van de onlusten in de badplaats nadat burgemeester Remkes van Den Haag de traditionele nieuwjaarsvuren op het strand van Scheveningen en Duindorp had verboden.

Op 29 december was er ’s avonds een barbecue georganiseerd op het Doctor de Visserplein voor inwoners van Scheveningen. De 51-jarige man trad op als buurtvader, om de bijeenkomst in goede banen te leiden. Toch moest die avond de politie ingezet worden.

Na middernacht werd de verdachte kwaad op twee fotografen van de nieuwssite Regio 015. De politierechter in Den Haag vindt bewezen dat de buurtvader toen een van de fotografen een klap heeft verkocht. De officier van justitie beschuldigde de man vrijdag tijdens de zitting van mishandeling van beide fotografen en eiste een werkstraf van zestig uur.

Voor de mishandeling van de tweede fotograaf is volgens de rechter onvoldoende bewijs. De buurtvader moet de fotograaf die hij wel geslagen heeft ook 350 euro smartengeld betalen, bovenop de geldboete van 500 euro. De verdachte zei dat hij wel schoppende bewegingen had gemaakt, maar hij had naar eigen zeggen niemand geraakt.