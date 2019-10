Scheveningen wil twee vreugdevuren

Als het aan Scheveningen ligt, zijn daar bij de jaarwisseling twee vuurstapels te zien, in plaats van eentje. De groep Vreugdevuur Scheveningen heeft een vergunning aangevraagd voor twee stapels pallets. Die zouden elk 10 bij 10 bij 10 meter groot moeten worden. Grotere vuurstapels staat de gemeente niet toe.

De beide stapels zouden naast elkaar op het Scheveningse strand moeten verrijzen, zegt een woordvoerder van de organisatoren na een bericht in het AD. Scheveningen hoopt eind november duidelijkheid van de gemeente te hebben.

Scheveningen heeft al jaren een nieuwjaarsrivaliteit met Duindorp, dat aan de andere kant van de haven ligt. De beide buurten proberen hogere houtstapels te bouwen dan de ander. Bij het begin van het nieuwe jaar worden die stapels in brand gestoken. Bij de afgelopen jaarwisseling ging het mis. De Scheveningse houtstapel veroorzaakte een vonkenregen, die over het Haagse stadsdeel trok en daar schade aanrichtte. De Scheveningse stapel was ongeveer 38 meter hoog, hoger dan was afgesproken met de gemeente. De gemeente deed echter te weinig om de afspraken te handhaven. Die conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Voor deze jaarwisseling moeten de stapelbouwers in Scheveningen en in Duindorp een vergunning aanvragen.