Scherpenzeelse Raad blijft verdeeld

De gemeenteraad in Scherpenzeel denkt nog even verdeeld over de bestuurlijke toekomst van het dorp als eind vorig jaar.

Dat blijkt uit twee brieven die Provinciale Staten van Gelderland deze maand vanuit Scherpenzeel ontvingen.

Het Scherpenzeelse college, waarvoor Gemeentebelangen en SGP de wethouders leveren, schrijft inmiddels overtuigd te zijn van de noodzaak tot versterking van organisatie-, bestuurs- en regionale kracht. Zelfstandigheid is volgens het college de beste manier om regie te houden.

In een eigen brief stellen de fractievoorzitters van het CDA, Pro Scherpenzeel en de CU dat een herindeling met Barneveld de enige verdedigbare keuze lijkt.