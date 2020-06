Scherpenzeel “verontwaardigd”; Barneveld wil wel spreken over fusie

Het college van Scherpenzeel is “verontwaardigd” over het standpunt van Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de financiële meerjarenvisie van Scherpenzeel onvoldoende vertrouwen geeft voor een duurzame toekomst als zelfstandige gemeente. “Dat is vooringenomenheid. De provincie wil herindeling afdwingen”, reageert wethouder Izaak van Ekeren (SGP, financiën).

“Een sluitende meerjarenbegroting, een haalbaar plan voor de noodzakelijke organisatieversterking, dienstverlening dicht bij de burgers, de provincie schuift alles met één veeg terzijde”, aldus het college. “Herindeling lijkt een doel op zich geworden. De provincie redeneert vanuit een ideologische mal waarin zij het openbaar bestuur in Gelderland wil kneden en luistert daarmee niet naar de Scherpenzelers.”

Alle inwoners van Scherpenzeel ontvangen eind volgende week een oproep van de gemeente om hun mening kenbaar te maken over de dreigende samenvoeging met Barneveld. “Uiteindelijk draait het om draagvlak. Daar kunnen ze noch in Arnhem noch in Den Haag omheen. Voor de minister is dat een van de voorwaarden in een herindelingsprocedure”, meent wethouder Gerard van Deelen (eveneens SGP). Hij kon donderdag nog niet zeggen welke vorm de peiling krijgt. Bij een eerdere enquête in november gaf de overgrote meerderheid van de deelnemende inwoners nog aan niet tot de gemeente Barneveld te willen behoren.

Provincie: Scherpenzeel beter af bij fusie met Barneveld

Volgens Van Ekeren dwingt de provincie Scherpenzeel “in een keurslijf van opschalen”. “Barneveld is daarbij de enige smaak waaruit we mogen kiezen en garanties voor de toekomst krijgen we niet. Herindeling betekent dan het einde van Kulturhus De Breehoek, want vier ton exploitatietekort per jaar en een bibliotheek die twee ton kost kan ook Barneveld zich niet veroorloven.”

De gemeente Barneveld “staat open voor een constructief gesprek” over een gezamenlijke toekomst, zegt burgemeester Asje van Dijk van Barneveld. “Een herindeling willen wij overwegen als deze ook de positie van Barneveld versterkt en als hiervoor bij beide gemeenten draagvlak aanwezig is. Barneveld heeft tien dorpen, elk met een eigen karakter. Samen bepalen ze de identiteit van Barneveld. Scherpenzeel zou daar als elfde dorp best bij passen.”

Barneveld laat het meten van het draagvlak bij de eigen inwoners alsnog over aan de provincie. “Zij heeft in de herindelingsprocedure de regie”, aldus Van Dijk. “Barneveld is er niet op uit om Scherpenzeel in te lijven, we hebben ons ook niet gemengd in de discussie tussen Scherpenzeel en de provincie. Maar vanuit goed nabuurschap willen we wel spreken over een fusie. Dat moet dan ook wel het einddoel zijn, want alleen verregaande samenwerking op allerlei vlak waarover Scherpenzeel dan ook nog apart iets te zeggen heeft, zou ons remmen in onze slagvaardigheid als gemeente.”