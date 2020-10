Scherpenzeel stapt uit overleg over fusie met Barneveld

Scherpenzeel doet niet mee aan het zogeheten open overleg met de provincie en Barneveld over de toekomst van de gemeente.

„Wat ons betreft is het open overleg onvoldoende open”, zegt wethouder Izaäk van Ekeren. „Aan tafel zitten in een herindelingsprocedure heeft voor ons geen meerwaarde. We gaan nu zelf verder werken aan de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waarvoor de gemeente staat.”

Volgens de provincie ontbreekt het Scherpenzeel aan bestuurskracht en is samenvoeging met Barneveld wenselijk. Scherpenzeel stelt daar een recent onderzoek van een adviesbureau tegenover. De conclusie daarvan is dat de bestuurskracht het afgelopen jaar aantoonbaar is verbeterd.

„De provincie werkt vanuit oplossingen, terwijl er eerst nog eens goed moet worden gekeken naar de opgaven voor Scherpenzeel”, stelt Van Ekeren. „Bovendien wordt helemaal voorbijgegaan aan het volslagen gebrek aan draagvlak onder de inwoners van Scherpenzeel voor herindeling.”

Gedeputeerde Staten betreuren het besluit. De provincie gaat door met het open overleg, dat volgende week begint. Gedeputeerde Jan Markink: „Jammer dat Scherpenzeel die kans niet aangrijpt. Als het zelfstandigheidsscenario zo sterk is, zal dat immers uit dit traject ook blijken.”