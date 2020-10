Scherpenzeel staakt gesprek over eigen herindeling

Scherpenzeel is donderdag uit een overleg met de provincie Gelderland over gemeentelijke herindeling gestapt. Volgens het Scherpenzeelse college wil de provincie alleen maar praten over herindeling per 1 januari 2023. Naar de vele Scherpenzeelse argumenten om zelfstandig te blijven zou volgens de gemeente niet worden geluisterd.

Scherpenzeel gaat nu zelfstandig aan de slag om de gemeente sterker en slagvaardiger te maken, terwijl de provincie Gelderland samen met Barneveld blijft werken aan het herindelingsplan.

Over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel wordt al twintig jaar gepraat. Diverse ministers hebben zich ermee bemoeid. In juli riep minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de strijdende partijen op om „in een goed gesprek een oplossing te vinden.” Gelderland denkt dat een fusie met Barneveld de beste oplossing is en is daarvoor tegen de zin van Scherpenzeel een procedure gestart. „Het is jammer dat het college van Scherpenzeel niet verder mee wil praten over de eigen toekomst”, meent de provincie.

In de kwestie ontstaan steeds meer ruzies. De Scherpenzeelse wethouders hebben onlangs het vertrouwen in burgemeester Harry de Vries opgezegd, omdat hij achter hun rug om met de provincie zou samenspannen. Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen is twee weken geleden aangesteld om de crisis te bezweren. Hij heeft tot eind november de tijd.