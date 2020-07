Scherpenzeel in beroep tegen herindelingsprocedure

Het college van Scherpenzeel verzet zich tegen de procedure die de provincie Gelderland is begonnen voor mogelijke herindeling met Barneveld. Het vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Kroon voor te dragen voor schorsing en vernietiging.

Voor een gedwongen herindeling ontbreekt iedere rechtsgrond, meent het college, dat ook bezwaar aantekent bij de provincie. Gedeputeerde Staten willen herindelen omdat het Scherpenzeel zou ontbreken aan bestuurskracht. Maar daar is inmiddels geen sprake meer van, weerspreekt wethouder Izaäk van Ekeren.

Met het schorsingsverzoek en het bezwaarschrift tracht het college herindeling met Barneveld te voorkomen. „Tegen Barneveld hebben we niks, we werken er graag mee samen, maar we zijn niet overtuigd van de meerwaarde van herindeling, en al zeker niet op deze manier. Het Rijk heeft niet voor niets de voorwaarden voor gedwongen herindeling aangescherpt. Een besluit als dit is niet van deze tijd. Als er heringedeeld wordt, moet daar draagvlak voor zijn, ofwel heel gegronde redenen. En die zijn er niet. Andere provincies maken ook heel andere keuzes. Zo gaf Utrecht reeds aan niet te geloven in een herindeling die niet van onderop komt.”

GS sturen ondubbelzinnig op de uitkomst die ze wensen, stelt Van Ekeren. „Daarmee geven ze geen gehoor aan de oproep van de minister om niet te focussen op (voorkeuren voor) oplossingsrichtingen, maar een open gesprek te doorlopen, waarin de opgaven van Scherpenzeel centraal staan.”

Wethouder Henny van Dijk heeft geen goed woord over voor de opstelling van de provincie. „Terugkijkend zie je precies hoe GS stapje voor stapje naar dit besluit toe hebben gewerkt. Er werd (en wordt) geen enkele ruimte geboden voor een andere oplossing dan herindeling met Barneveld.”