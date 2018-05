Scherpenzeel: College met GemeenteBelangen, CU en PRO

GemeenteBelangen Scherpenzeel, de ChristenUnie en PRO Scherpenzeel hebben overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma. Het akkoord wordt naar verwachting besproken in de raadsvergadering van 17 mei. Dan worden ook de wethouders benoemd. Hun namen worden maandagavond bekendgemaakt.

De drie partijen hebben in de gemeenteraad een meerderheid van acht van de dertien zetels. GemeenteBelangen en ChristenUnie bezetten er samen zeven. Voor een breed draagvlak en voldoende bestuurskracht is PRO Scherpenzeel als derde partij bij het nieuwe college betrokken. PRO is een samenwerkingsverband van Democraten Scherpenzeel, PvdA en GroenLinks. In het huidige college zijn SGP, CDA en CU vertegenwoordigd.