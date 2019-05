„Scherp veiligheidseisen NAM Delfzijl aan”

Bij het verlenen van een vergunning aan het Tankenpark Delfzijl van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), moeten voortaan scherpere eisen gesteld worden aan de veiligheid. Dit advies geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maandag aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken naar aanleiding van een lek.

Het SodM deed onderzoek naar de lekkage van bijna 30.000 liter giftig aardgascondensaat vanuit het tankenpark in oktober, wat leidde tot hoofdpijn en misselijkheid bij omwonenden in het nabijgelegen Farmsum. Afgelopen december oordeelde de toezichthouder al in een voorlopige rapportage dat het lek veroorzaakt is door ’‘een opeenvolging van menselijk en technische falen’’.

Het SodM meldt dat het eerder ingestelde verscherpte toezicht op het park van kracht blijft, wat betekent dat er minstens drie keer per jaar inspecties zijn. Naar het lek loopt ook een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie.