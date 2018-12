Scherm tegen zout water uitgeschakeld

Rijkswaterstaat heeft het zogenoemde bellenscherm uitgeschakeld dat in augustus in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Amsterdam werd afgezonken als maatregel tegen verzilting. Zo’n bellenscherm bestaat uit buizen met gaatjes waar lucht doorheen wordt geperst, zodat een ‘gordijn’ van luchtbelletjes ontstaat. Dat houdt de instroom van zoutwater tegen. De buizen blijven er permanent liggen.

Er is weer voldoende wateraanvoer vanuit de Rijn dat de indringing van zoutwater in het Amsterdam-Rijnkanaal tegengaat. Als het door een nieuwe droogteperiode nodig is, kan het bellenscherm weer worden aangezet, zegt de dienst vrijdagavond.

Voor de buizen, die samen 35 ton wegen, was een sleuf gegraven in de bodem. Er komen roosters bovenop van 150 kilo per stuk en 3,5 meter breed.