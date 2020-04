Het gebouw in Opmeer (Noord-Holland) dat ooit bestemd was als Scheringa Museum, is verkocht en krijg een woonbestemming in combinatie met zorg. Dat meldt Klaver Makelaardij uit Nieuwe Niedorp. Het complex is gekocht door SVE Group, die meer ervaring heeft in woonzorg.

Het complex van 10.000 vierkante meter staat al sinds eind 2009 leeg. De bouw werd in dat jaar stilgelegd vanwege het faillissement van de DSB Bank van Dirk Scheringa. Hij wilde zijn kunstverzameling onderbrengen in het gebouw.