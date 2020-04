Schepen toeteren in Rotterdam tegen corona

Om iedereen in de regio Rotterdam een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis, gaven woensdag heel wat schepen en bootjes gehoor aan de oproep om om 12.00 uur massaal te toeteren. Aan de Maas op Rotterdam-Heijplaat verzamelden zich een aantal slepers en bootjes met roeiers om niet alleen van zich te laten horen, maar ook om met hun boten en schepen te ‘waterdansen’ door met de vaartuigen om elkaar heen te manoeuvreren.

Rond het punt had zich een handjevol mensen verzameld dat van het initiatief had gehoord. Het was de bedoeling om 30 seconden lang te toeteren, maar het plezier was groot en daarom duurde het ook allemaal wat langer. Motto van het initiatief was Samen toeteren, samen sterk!.