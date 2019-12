Scheidingspiek in feestmaand

Meerdere advocaten zien de laatste tijd een enorme toename van het aantal verzoeken om echtscheiding, zo schrijft De Telegraaf. Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling voor partneralimentatie namelijk drastisch versoberd.

De krant voert ene Peter op: „Ik zit al zestien maanden in een vechtscheiding en mijn vrouw gaat inderdaad de echtscheiding deze week aanvragen. Zodoende heeft ze naast het afgelopen anderhalf jaar ook nog de volle 12 jaar alimentatie te pakken", vertelt hij. Zijn aanstaande ex is niet de enige. „Het laatste kwartaal waren het er al veel meer dan normaal en er is nog echt een piek in december", zegt Saskia Braun, mediator en scheidingsadvocaat en bestuurslid de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Echtscheiding is vaak een goedkope oplossing

„Als mensen zien wat de consequenties zijn van de nieuwe regels rond partneralimentatie schrikken ze echt. Wij zien dat veel vrouwen - die zijn het vaakst de ontvangende partij - er daarom voor kiezen nu nog snel een verzoek in te dienen", legt Braun uit.