Scheidend SGP-raadslid: In ons gezin ligt mijn eerste verantwoordelijkheid

Peter Kraamer vertrekt per 1 januari als fractievoorzitter van de SGP in Tholen. Hij besloot al eerder het raadswerk niet te lang te combineren met zijn ouderlingschap van de plaatselijke gereformeerde gemeente. „We hebben vier opgroeiende kinderen.”

De leden van de gereformeerde gemeente van Tholen kozen Kraamer (41) op 18 september dit jaar als ambtsdrager. Diezelfde dag aanvaardde hij het ambt.

Was het moeilijk om te kiezen tussen het geestelijke en het politieke ambt?

„Nee. Vijf jaar geleden wel. Toen werd ik gekozen tot diaken. Toen had ik geen vrijmoedigheid het aan te nemen. Bovendien zat ik toen nog maar drie jaar in de raad. Ik wilde de SGP, waar toen mensen stopten, niet in de steek laten.

Daarna stond ik weer een aantal keer op tweetal. In maart werd ik vanuit de prediking bevestigd: als ik zou worden gekozen, lag mijn weg in het ambt en zou ik stoppen met de raad. Zowel het raads- als het kerkenraadswerk neemt veel tijd in beslag. Mijn vrouw en ik hebben een gezin met vier opgroeiende kinderen. Daar ligt mijn eerste verantwoordelijkheid. Op Gods tijd, in september, werd ik wel als ouderling verkozen. De SGP had opvolgers beschikbaar en de politiek in Tholen verkeerde op dat moment in rustig vaarwater.”

Inmiddels is dat anders.

„Dat klopt. In oktober vroeg een raadsmeerderheid het college, waaraan SGP en ChristenUnie deelnemen, om winkels met een recreatieve functie toe te staan op zondag open te gaan en de regenboogvlag te hijsen. Ook werden er vragen gesteld over het ambtsgebed.

Bovendien suggereerde een lid van de plaatselijke fractie ABT tijdens mijn laatste raadsvergadering, vorige week donderdag, dat een VVD-collega zou zijn opgestapt onder druk van SGP en ChristenUnie. Hij stopte echter wegens persoonlijke redenen.

De burgemeester greep in. Ik heb publieke excuses geëist en gezegd dat een motie van wantrouwen op zijn plaats zou zijn, maar dat kan niet tegen een raadslid. Ik vertrek nu met gemengde gevoelens.”

Gaat de zondagsrust in Tholen verdwijnen?

„Als ik zie wat er gaande is, sluit ik dat niet uit. In Tholen zijn er jachthavens en langs de zeedijken gaan veel Belgen ’s zondags duiken in de Oosterschelde.

De verhoudingen in de raad liggen anders na de verkiezingen van maart. Het CDA, dat terugviel naar twee zetels, is nu niet meer tegen koopzondagen. Ook is het raadsbesluit van oktober onduidelijk. De term ”servicegerichte winkels” in dat amendement bestaat niet voor de wet. De SGP wil de winkels ’s zondags op slot houden. Maar de uitkomst van het debat is niet te voorspellen. De wedstrijd is nog niet gelopen.”